Фонсека – главный тренер «Шахтера»

«Шахтер» подписал контракт с португальским специалистом Паулу Фонсекой. Соглашение между сторонами рассчитано на два года.

Ранее Фонсека работал с «Брагой». В этом сезоне завоевал с командой Кубок Португалии, обыграв в финале турнира «Порту». Кроме того, Фонсека вывел «Брагу» в четвертьфинал Лиги Европы, где «канониры» уступили донецкому клубу.

«Это молодой, амбициозный и очень квалифицированный специалист, который, я убежден, сделает все для того, чтобы болельщики гордились своей командой. Паулу нужен «Шахтер», а «Шахтеру» нужен Паулу», – прокомментировал подписание президент «горняков» Ринат Ахметов.