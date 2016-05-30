«Крылья Советов» не смогут выкупить Молло

Полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло, который выступает за самарцев на правах аренды, скорее всего, покинет клуб. Об этом сообщил заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури.

– Молло принадлежит «Сент-Этьену». У нас он был в аренде на один год. У него в контракте была опция выкупа. На мой взгляд, вполне адекватная его уровню цена. Но наш клуб не может себе позволить такие расходы.

– Он, видимо, усилит «Краснодар»...

– Без комментариев, – приводит слова Циклаури Goleada.

Ранее появлялась информация, что «Сент-Этьен» намерен продать Молло.