Кержаков завоевал Кубок Швейцарии с «Цюрихом»

«Цюрих» в финале Кубка Швейцарии обыграл «Лугано» со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил сенегалец Папе Сарр на 40-й минуте.

Все 90 минут на поле провел российский нападающий Александр Кержаков, для которого этот трофей стал девятым в карьере. Ранее форвард выиграл Премьер-лигу (трижды), Кубок и Супрекубок России с «Зенитом», а также Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании с «Севильей».

Отметим, «Цюрих» вместе с победой в Кубке получил путевку в групповой этап Лиги Европы. Ранее команда заняла последнее место в чемпионате Швейцарии и покинула элитный дивизион.