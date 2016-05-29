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Кержаков завоевал Кубок Швейцарии с «Цюрихом»

29 мая 2016, 19:10
11

«Цюрих» в финале Кубка Швейцарии обыграл «Лугано» со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче забил сенегалец Папе Сарр на 40-й минуте.

Все 90 минут на поле провел российский нападающий Александр Кержаков, для которого этот трофей стал девятым в карьере. Ранее форвард выиграл Премьер-лигу (трижды), Кубок и Супрекубок России с «Зенитом», а также Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании с «Севильей».

Отметим, «Цюрих» вместе с победой в Кубке получил путевку в групповой этап Лиги Европы. Ранее команда заняла последнее место в чемпионате Швейцарии и покинула элитный дивизион.

Источник: Бомбардир.ру
Швейцария. Суперлига Цюрих Кержаков Александр
Комментарии (11)
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Димон Алма-Ата
1464538901
Красавчик.
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ivanthebest
1464538967
Забавно... Попали в Лигу Европы, но при этом будут играть в 1-ом Швейцарском дивизионе... Ни разу такого не встречал...
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