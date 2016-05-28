Торрес: «Матч против «Реала» – самый важный за всю мою жизнь»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес отметил важность предстоящего финального матча Лиги чемпионов с «Реалом», который пройдет сегодня на стадионе «Сан-Сиро».

«Нет никаких сомнений, что это самый важный матч за всю мою жизнь. В «Атлетико» я очень счастлив. Здесь в пять лет я делал первые футбольные шаги. Предстоящая игра будет существенно отличаться от всего, что было раньше. Мне уже довелось выиграть Лигу чемпионов с «Челси», больших успехов я добился со сборной Испании. Но данный финал занимает особое место в моем сердце.

«Реал» – великий клуб, один из лучших в мире. У нас один город, и мы счастливы, что можем переписать историю. Очень рады возможности вписать новую главу в историю «Атлетико». Да, в последние годы наш клуб действительно добился многого, но мы не можем себе позволить жить воспоминаниями. Нам сейчас выпала блестящая возможность. История все время дополняется. У нас есть шанс повлиять на нее, и мы этот шанс используем», – сказал Торрес.