Один из ведущих клубов РФПЛ заинтересован в Молло

«Крылья Советов» намерены приобрести полузащитника «Сент-Этьена» Йоана Молло, который выступал за самарскую команду в этом сезоне на правах аренды. Об этом сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Шляхтин.

«Йоан Молло, конечно, интересен нашему клубу. Футболист ярко проявил себя в минувшем сезоне, был одним из лидеров команды. Мы бы хотели, чтобы Молло остался в «Крыльях», но, во-первых, у самого игрока должно быть такое желание. Во-вторых, финансовая составляющая. Это касается как личного контракта игрока, так и суммы трансфера, которую обозначает «Сент-Этьен». К тому же к Молло проявляет интерес один из ведущих клубов РФПЛ, с которым мы в финансовом отношении конкурировать не можем», – сказал Шляхтин.