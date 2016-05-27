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    Темников: «Первый тайм с «Кубанью» нам не удался»

    Защитник «Томи» Иван Темников после ответного матча с «Кубанью» в рамках переходных игр (2:0), который закончился победой его команды, отметил, что коллективу не удалась первая половина встречи.

    «Мы плохо провели первый тайм, но во втором смогли прибавить и добились нужного результата. Я считаю, что мы и в первой встрече должны были забивать, но что-то не сложилось. Какие эмоции от победы? Все рады, что «Томь» вышла в Премьер-лигу», – приводит слова Темникова корреспондент «Бомбардира» Иван Адаменко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.05.2016 19:21
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