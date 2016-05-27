Матерацци будет болеть за Зидана

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци признался, что в предстоящем финале Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико» будет болеть за Зинедина Зидана.

«В этом финале я буду болеть за Зидана. Потому что Симеоне лишил меня скудетто в сезоне-2001/02. Бенитес? Спросите игроков «Реала», насколько он был хорош. Команда вроде «Реала» должна побеждать, поэтому они и заменили Бенитеса на Зидана», – заявил Матерацци.

Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико» состоится в субботу, 28 мая, в Милане на стадионе «Сан-Сиро».