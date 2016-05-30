Реал - Атлетико

Реал!!!!
|26 тур
|27 февраля, суббота
|18:00
|Реал
|0:1
|Атлетико
|7 тур
|4 октября, воскресенье
|21:30
|Атлетико
|1:1
|Реал
|26 тур
|27 февраля, суббота
|18:00
|Реал
|0:1
|Атлетико
|7 тур
|4 октября, воскресенье
|21:30
|Атлетико
|1:1
|Реал
|22 тур
|7 февраля, суббота
|18:00
|Атлетико
|4:0
|Реал
|3 тур
|13 сентября, суббота
|22:00
|Реал
|1:2
|Атлетико
|26 тур
|2 марта, воскресенье
|20:00
|Атлетико
|2:2
|Реал
|7 тур
|28 сентября, суббота
|23:59
|Реал
|0:1
|Атлетико
|33 тур
|27 апреля, суббота
|22:00
|Атлетико
|1:2
|Реал
|14 тур
|2 декабря, воскресенье
|01:00
|Реал
|2:0
|Атлетико
|29 тур
|19 марта, суббота
|23:55
|Атлетико
|1:2
|Реал
|10 тур
|7 ноября, воскресенье
|23:00
|Реал
|2:0
|Атлетико
|1/4 финала
ответный матч
|20 января, четверг
|23:55
|Атлетико
|0:1
|Реал
|1/4 финала
ответный матч
|13 января, четверг
|23:55
|Реал
|3:1
|Атлетико
|29 тур
|28 марта, воскресенье
|23:00
|Реал
|3:2
|Атлетико
|10 тур
|7 ноября, суббота
|23:55
|Атлетико
|2:3
|Реал
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Реал
|6
|5
|1
|0
|19:3
|+16
|16
|2.
|ПСЖ
|6
|4
|1
|1
|12:1
|+11
|13
|3.
|Шахтер Дн
|6
|1
|0
|5
|7:14
|-7
|3
|4.
|Мальме
|6
|1
|0
|5
|1:21
|-20
|3
Реал!!!!
Какого хера засчитали пенальти Бейла? По новым правилам нельзя останавливаться при пробитии пенальти!
Есть!!! Есть справедливость
Как же обидно будет если Атлетико проиграет
РЕАЛ ВПЕРЕД ЗА ПОБЕДОЙ СЧЕТ 4-2 реал забьют роналду 2 бэйл
Даже Мутко болеет за Реал Красава
не думаю что будет доп время