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    ЦСКА намерен заменить Мусу другим нигерийцем

    Полузащитник турецкого «Османлыспора» и сборной Нигерии Амину Умар попал в сферу интересов ЦСКА.

    По информации Owngoalnigeria.com, именно в Умаре руководство армейцев видит замену Ахмеду Мусе, который, скорее всего, покинет клуб летом. Сообщается, что игроком также интересуется «Бешикташ», но ЦСКА сделал нынешнему клубу Умара более выгодное предложение.

    В этом сезоне игрок провел за «Османлыспор» 28 матчей в турецкой Суперлиге, забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Transfermarkt оценивает Умара в 2,6 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.05.2016 22:47
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    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 27 мая 2016, 17:06

      Собирают нигерийских талантов)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 27 мая 2016, 10:23

      Если Муса уйдет, совсем хреново будет ЦСКА в ЛЧ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Fizruck 27 мая 2016, 10:00

      Тяжело его будет заменить. Заменить и снова воспитывать чтоб заиграл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1481

      GM 27 мая 2016, 09:18

      Очередной ОБС.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 27 мая 2016, 08:49

      Муса не заменим))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 27 мая 2016, 08:02

      А надо ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 27 мая 2016, 08:00

      хорошо что не в Спартак

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 27 мая 2016, 07:00

      Проторенной дорожкой действует ЦСКА

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      glumm 27 мая 2016, 06:47

      на перспективу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -25

      Топс 27 мая 2016, 00:51

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кони негры

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > Топс 27 мая 2016, 09:17

      глоры тупые

      2
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