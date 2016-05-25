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  • Скауты дортмундской «Боруссии» наблюдали за игрой Митрюшкина

Скауты дортмундской «Боруссии» наблюдали за игрой Митрюшкина

25 мая 2016, 23:51
9

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин заинтересовал дортмундскую «Боруссию». Как сообщил один из участников программы «Спортивный интерес» на телеканале «Матч ТВ», несколько дней назад скауты черно-желтых наблюдали за игрой 20-летнего стража ворот.

Митрюшкин перебрался в швейцарский клуб из «Спартака» в феврале этого года. Контракт с вратарем подписан по схеме «3,5+1». Отметим, что красно-белые обладают приоритетным правом выкупа или аренды игрока, если «Сьону» поступит предложение о трансфере.

Источник: Бомбардир.ру
Швейцария. Суперлига Россия. Премьер-лига Сьон Спартак Митрюшкин Антон
Комментарии (9)
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ivanthebest
1464215593
Как можно было пр..срать такой талант за 340 тыс? Если Спартак его в течении года не вернёт, будут локти кусать, т.к. Антоха может отлично закрыть позицию вратаря лет на 10-15 вперёд и стать легендой клуба.
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Грыззь
1464233875
Вот так мы теряем таланты...
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Диктор
1464237436
Вернеться -будет голкипером Спартака.
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ntaram
1464243267
Работа у них такая...
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Emilk
1464246066
Спартак вперед!!!
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swot1205
1464250689
прекрасно
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hodyrev
1464259917
Давай в Дортмунд,сменщиком Вейденфеллера будешь)
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