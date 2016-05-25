Скауты дортмундской «Боруссии» наблюдали за игрой Митрюшкина

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин заинтересовал дортмундскую «Боруссию». Как сообщил один из участников программы «Спортивный интерес» на телеканале «Матч ТВ», несколько дней назад скауты черно-желтых наблюдали за игрой 20-летнего стража ворот.

Митрюшкин перебрался в швейцарский клуб из «Спартака» в феврале этого года. Контракт с вратарем подписан по схеме «3,5+1». Отметим, что красно-белые обладают приоритетным правом выкупа или аренды игрока, если «Сьону» поступит предложение о трансфере.