Жулио Сезар продлил контракт c «Бенфикой»

Голкипер «Бенфики» Жулио Сезар пролонгировал свое соглашение с «орлами». Срок нового контракта рассчитан до середины 2018-го года.

Бразилец присоединился к португальскому клубу в 2014-м году. За «Бенфику» вратарь провел 64 поединка, пропустив 46 голов. Сезар является двукратным обладателем титула чемпиона Португалии.

«Договориться о новом контракте было невероятно легко, данный вопрос не вызывал у меня беспокойства», – сказал Сезар.