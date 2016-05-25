Жулио Сезар продлил контракт c «Бенфикой»

Голкипер «Бенфики» Жулио Сезар пролонгировал свое соглашение с «орлами». Срок нового контракта рассчитан до середины 2018-го года.
Бразилец присоединился к португальскому клубу в 2014-м году. За «Бенфику» вратарь провел 64 поединка, пропустив 46 голов. Сезар является двукратным обладателем титула чемпиона Португалии.
«Договориться о новом контракте было невероятно легко, данный вопрос не вызывал у меня беспокойства», – сказал Сезар.
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Источник: ФК «Бенфика»