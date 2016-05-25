Мурильо по-прежнему остается «на карандаше» у «Зенита» и «Лестера»

«Лестер» и «Зенит» продолжают следить за защитником «Интера» Джейсоном Мурильо. По информации источника, оба клуба готовы заплатить за 23-летнего колумбийца требуемые 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сам Мурильо переезжать в Россию не захотел. По версии СМИ, решение футболиста может изменить назначение в петербургский клуб Мирчи Луческу.

В минувшем сезоне Серии А Мурильо сыграл за «Интер» 34 матча, отметившись в них двумя голами и результативной передачей.