Моуринью хочет приобрести Гарая в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении защитника «Зенита» Эсекьеля Гарая. Сообщается, что в услугах 29-летнего футболиста нуждается будущий наставник манкунианцев Жозе Моуринью, который в летнее трансферное окно получит около 150 миллионов фунтов на покупку новых игроков.

В сферу интереса португальского специалиста также входят защитник «Эвертона» Джон Стоунс, полузащитники Андре Гомеш («Валенсия») и Жоао Мариу («Спортинг»), а также форварды Альваро Мората («Ювентус») и Мауро Икарди («Интер»).

Покинуть же клуб из Манчестера вслед за ван Гаалом могут хавбеки Хуан Мата и Бастиан Швайнштагер.