Варди: «Был чистый пенальти»

Нападающий сборной Англии Джейми Варди прокомментировал спорный эпизод в товарищеском матче со сборной Турции, который привел к пенальти.

«В этом эпизоде был контакт – меня задели сзади по ноге так, что я не мог сохранить равновесие. Если бы судья не хотел назначать пенальти, то он этого бы и не сделал. Но он профессионал, поэтому указал на точку. Это был чистый пенальти», – приводит слова Варди BBC.

Матч Англия – Турция завершился со счетом 2:1. Сборная Англии является соперником России по групповому турниру Евро-2016.