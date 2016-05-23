Хендерсон: «Хочу сконцентрироваться на игре за сборную»

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон рассчитывает показать свой максимальный уровень в матчах на чемпионате Европы.

«Этот сезон был сложным лично для меня, и я надеюсь, что травмы уже позади. Хочу сконцентрироваться на игре за сборную, потому что я знаю, что могу помочь команде на чемпионате Европы. Надеюсь, скоро выйду на былой уровень», – сказал Хендерсон.

Матч Англия – Турция завершился со счетом 2:1. Сборная Англии является соперником России по групповому турниру Евро-2016.