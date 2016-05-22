МЛС. Мовсисян помог «Реалу» обыграть «Канзас» и другие результаты

Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата МЛС. Отметим, что бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян помог «Реалу» обыграть «Канзас» со счетом 3:1.

МЛС. Регулярный чемпионат

Торонто – Коламбус – 0:0

Чикаго Файр – Хьюстон – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Альварес, 3.

Нью-Инглэнд – Даллас – 2:4 (2:2)

Голы: 0:1 – Акинделе, 5 (с пенальти); 1:1 – Агудело, 23; 2:1 – Нгуен, 26 (с пенальти); 2:2 – Харрис, 36; 2:3 – Кастильо, 70; 2:4 – Акинделе, 90.

Орландо Сити – Монреаль – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Пьятти, 4 (с пенальти); 1:1 – Ларин, 43; 2:1 – Ларин, 87.

Канзас Сити – Реал Солт Лейк – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Мартинес, 32; 0:2 – Дэвис, 40 (в свои ворота); 1:2 – Дайер, 50; 1:3 – Мовсисян, 53.

Сиэтл – Колорадо – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Шеберг, 43.