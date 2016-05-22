МЛС. Команда Пирло, Лэмпарда и Вильи проиграла со счетом 0:7

«Нью-Йорк Сити» на своем поле был разгромлен «Рэд Буллз» в регулярном чемпионате МЛС. Дерби завершилось со счетом 7:0. По дублю на свой счет записали Райт-Филлипс и Маккарти, еще по голу забили Мьюл, Гонсало Верон и Джиден Баа.
Отметим, в составе «Сити» на поле выходили Андреа Пирло, Фрэнк Лэмпард и Давид Вилья.
МЛС. Регулярный чемпионат
Нью-Йорк Сити – Нью-Йорк Рэд Буллз – 0:7 (0:3)
Голы: 0:1 – Маккарти, 3; 0:2 – Райт-Филлипс, 42; 0:3 – Райт-Филлипс, 45; 0:4 – Маккарти, 51; 0:5 – Мьюл, 56; 0:6 – Верон, 83; 0:7 – Баа, 89.
Источник: Бомбардир.ру
йтФиллипс,Верон,Баа и все на одном поле......я в шоке,хотелось бы видеть своим глазами...