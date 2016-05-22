Обамеянг и Сане – приоритетные трансферные цели Гвардиолы в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола, который со следующего сезона возглавит «Манчестер Сити», может приобрести для «горожан» ряд сильных игроков. В частности, приоритетными целями испанского специалиста во время летнего трансферного окна станут нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг и полузащитник «Шальке-04» Лерой Сане.

По данным Transfermarkt, стоимость Обамеянга оценивается в 45 миллионов евро, Сане – в 18. В нынешнем сезоне габонец провел за «Боруссию» в Бундеслиге 31 матч, в которых забил 25 голов. На счету Сане за «Шальке-04» 33 игры и восемь забитых мячей.