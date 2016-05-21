Маркевич, скорее всего, возглавит «Шахтер»

Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич, скорее всего, займет пост наставника донецкого «Шахтера».

Ранее специалист опровергал слухи о своем переходе в стан «горняков», но сегодня появилась информация о том, что на работу в донецкий клуб устроился Евгений Красников, известный по работе с Маркевичем в «Металлисте» и «Днепре».

Красников возглавлял селекционную службу харьковского и днепропетровского клубов. За время своей работы привел в команду не одного талантливого легионера из Южной Америки. В частности, ранее в «Металлисте» засветились нынешние игроки «Шахтера» Тайсон, Марлос и Марсио Азеведо.

Напомним, сегодня с «Шахтером» после 12 лет работы попрощался румынский специалист Мирча Луческу.