«Кубань» сыграет с «Томью» в стыковых матчах, «Волгарь» сразится с «Анжи»

После завершения 30-го тура Премьер-лиги стали известны пары команды, которые сыграют за место в РФПЛ на следующий сезон.
«Кубань» сыграет против «Томи», «Анжи» в соперники достался «Волгарь». Первые матчи состоятся 24 мая в Краснодаре и Астрахани, ответные – 27 мая в Томске и Махачкале.
Расписание переходных матчей:
24 мая
«Кубань» (Краснодар) – «Томь» (Томск)
«Волгарь» (Астрахань) – «Анжи» (Махачкала)
27 мая
«Томь» (Томск) – «Кубань» (Краснодар)
«Анжи» (Махачкала) – «Волгарь» (Астрахань)
Источник: Бомбардир.ру