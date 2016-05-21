«Кубань» сыграет с «Томью» в стыковых матчах, «Волгарь» сразится с «Анжи»

После завершения 30-го тура Премьер-лиги стали известны пары команды, которые сыграют за место в РФПЛ на следующий сезон.

«Кубань» сыграет против «Томи», «Анжи» в соперники достался «Волгарь». Первые матчи состоятся 24 мая в Краснодаре и Астрахани, ответные – 27 мая в Томске и Махачкале.

Расписание переходных матчей:

24 мая

«Кубань» (Краснодар) – «Томь» (Томск)

«Волгарь» (Астрахань) – «Анжи» (Махачкала)

27 мая

«Томь» (Томск) – «Кубань» (Краснодар)

«Анжи» (Махачкала) – «Волгарь» (Астрахань)