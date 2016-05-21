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    «Краснодар» устроил проводы Диканю

    «Краснодар» провел чествование голкипера Андрея Диканя. Поединком 30-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0), состоявшимся на поле «горожан», 38-летний страж ворот завершил карьеру профессионального футболиста. Отметим, что в этой встрече вратарь «быков» на поле так и не появился.

    В завершившемся сезоне голкипер принял участие в 14-ти играх, пропустив 15 мячей. Дикань защищает цвета «Краснодара» с июня 2014-го года. Предыдущими его клубами в России были «Спартак», «Терек» и «Кубань».

    Источник: ФК «Краснодар»

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    21.05.2016 18:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 21 мая 2016, 20:09

      Давай, Андрей. Спасибо за всё.

      1
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      Рейтинг: +139

      Маракушев 21 мая 2016, 19:36

      Диканище! Андрей спасибо за сейвы, игру ногами.. слава Богу в стеночках и забеганиях ты не участвовал.

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 21 мая 2016, 19:01

      Спасибо

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 21 мая 2016, 18:45

      Спасибо Андрею за достойное соперничество армейской атаке!

      1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > карасевщина 21 мая 2016, 19:47

      Нет, честно побеждающая в ЧР. Ах да, ты же параноик, о таком не слышал

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