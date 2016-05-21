Луческу сегодня объявит об уходе из «Шахтера»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу сегодня объявит об уходе из донецкой команды. Произойдет это после завершения финала Кубка Украины, в котором «горняки» сыграют с «Зарей».

На открытой тренировке дончан, которая состоялась в четверг, румынский специалист отказался от общения с прессой, сказав при этом следующее: «Я не хочу плакать». Ранее у Луческу состоялся разговор с владельцем «Шахтера» Ринатом Ахметовым, во время которого он объявил о своем окончательном решении покинуть клуб.

Ожидается, что 70-летний Луческу продолжит свою карьеру в Турции. На тренера претендуют «Фенербахче» и «Галатасарай».

Напомним, румынский специалист пришел в «Шахтер» 12 лет назад. За это время выиграл с командой 21 трофей.