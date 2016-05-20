Халк: «Дзюба – это Капитан Америка, а Шатов – Черная вдова»

Нападающий «Зенита» Халк считает, что его одноклубник Артем Дзюба имеет все шансы стать лучшим бомбардиром чемпионата Европы 2016 года. Кроме того, бразилец сравнил некоторых игроков сине-бело-голубых с персонажами комиксов.

«Конечно, Дзюба может стать лучшим бомбардиром Евро-2016. У него сейчас хороший период, он играет в крупном европейском клубе, так что у Артема есть все шансы. С какими персонажами комиксов можно сравнить игроков «Зенита»? Пусть Дзюба будет Капитаном Америка, Лодыгин – Железным человеком, а Шатов... пожалуй, Черной вдовой. Шучу, конечно. Шатов мог бы быть Тором, но с подстриженными волосами», – сказал форвард.