Пасторе не покинет «ПСЖ» нынешним летом

Хавбек «ПСЖ» Хавьер Пасторе не покинет парижский клуб по завершении текущего сезона, информирует Get French Football News.

На сегодняшней встрече с представителями игрока руководством клуба была достигнута договоренность, что футболист не будет предпринимать попыток перебраться в другой клуб нынешним летом. Как ранее сообщалось, 26-летний полузащитник входит в сферу интересов «Челси» и «Ювентуса».

В этом сезоне Пасторе записал на свой счет три забитых мяча и шесть голевых передач в 26-ти встречах.