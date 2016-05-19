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Пасторе не покинет «ПСЖ» нынешним летом

19 мая 2016, 20:53

Хавбек «ПСЖ» Хавьер Пасторе не покинет парижский клуб по завершении текущего сезона, информирует Get French Football News.

На сегодняшней встрече с представителями игрока руководством клуба была достигнута договоренность, что футболист не будет предпринимать попыток перебраться в другой клуб нынешним летом. Как ранее сообщалось, 26-летний полузащитник входит в сферу интересов «Челси» и «Ювентуса».

В этом сезоне Пасторе записал на свой счет три забитых мяча и шесть голевых передач в 26-ти встречах.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 ПСЖ Челси Ювентус Пасторе Хавьер
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