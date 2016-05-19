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    Караваев и Миланов вернутся в ЦСКА по завершении сезона

    Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал ситуацию с игроками армейского клуба, выступающих на данный момент в аренде в других клубах. По словам селекционера, по завершении сезона в состав красно-синих вернутся защитник Вячеслав Караваев («Яблонец», Чехия) и хавбек Георгий Миланов («Грассхоппер», Швейцария).

    «Караваев возвращается в ЦСКА и будет готовиться к предстоящему сезону с основным составом клуба. Георгий Миланов, выступающий за «Грассхопперс», также возвращается по окончании аренды.

    По Страндбергу решение будет принято ближе к концу его аренды в Швеции. Он успешно там выступает, поэтому будем садиться и разговаривать.

    Витиньо ожил и показывает великолепный уровень футбола. Нас очень радует, что Витиньо шикарно выглядит в Бразилии. Он забил большое количество мячей и выглядит очень цельно и здорово», – сказал Яровинский.

    Источник: ТАСС

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    19.05.2016 20:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36

      Solmon 20 мая 2016, 02:25

      Караваев заиграет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 20 мая 2016, 01:00

      Миланова бывало что не хватало. Много пользы приносил. Даже вспомнить победный гол в ворота Зенита в Чемпионский Год! Думаю что и в следующем сезоне поможет!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 19 мая 2016, 22:25

      Дай Бог чтоб и в ЦСКА также заиграли

      3
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