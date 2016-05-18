Панов: «Работа Виллаш-Боаша в «Зените» – это провал»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов подчеркнул, что главный тренер сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаш не справился со своими обязанностями на посту наставника петербургской команды.

«Я думаю, что какую-то определенную лепту португалец внес в «Зенит», но как-то грустно слышать от тренера накануне второй решающей части чемпионата, что он устал и хочет домой. По сути, Виллаш-Боаш не решил задачу, которую клуб перед ним ставил: попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов и выиграть чемпионат. Довольствовался лишь Кубком России и выходом в Лигу Европы.

Я считаю, что это провал. Ну а то, что команда какой-то период при нем играла достойно, говорит о том, что в его распоряжении были качественные футболисты. Чего уж тут не играть? Как тренер португалец мне не показался настолько сильным, как те же Спаллетти и Адвокат. При них «Зенит» более качественно действовал», – отметил Панов.