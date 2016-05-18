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Панов: «Работа Виллаш-Боаша в «Зените» – это провал»

18 мая 2016, 10:19
16

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов подчеркнул, что главный тренер сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаш не справился со своими обязанностями на посту наставника петербургской команды.

«Я думаю, что какую-то определенную лепту португалец внес в «Зенит», но как-то грустно слышать от тренера накануне второй решающей части чемпионата, что он устал и хочет домой. По сути, Виллаш-Боаш не решил задачу, которую клуб перед ним ставил: попасть в четвертьфинал Лиги чемпионов и выиграть чемпионат. Довольствовался лишь Кубком России и выходом в Лигу Европы.

Я считаю, что это провал. Ну а то, что команда какой-то период при нем играла достойно, говорит о том, что в его распоряжении были качественные футболисты. Чего уж тут не играть? Как тренер португалец мне не показался настолько сильным, как те же Спаллетти и Адвокат. При них «Зенит» более качественно действовал», – отметил Панов.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Панов Александр Адвокат Дик Спаллетти Лучано Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (16)
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somn
1463557597
Полностью согласен с автором.
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kirill_22871
1463560510
я наоборот не согласен Андре приглашали все таки под Лигу Чемпионов, в этом сезоне 5 из 6 побед это достойно, при Спаллетти такой увереной игры именно в Лиге Чемпионов не было, так что я бы оценил его работу на 4-.
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iuda
1463560929
Проваливайтесь и дальше
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Kupid
1463560972
С таким составом можно было и Бенфику проходить и попасть как минимум на вторую строчку в чемпионате.
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hmelarj
1463561170
Потому что сейчас не команда а Халкшоу(((
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sidul1
1463562588
провал всего руководства клуба,деньги есть-ума не надо
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Doctor Klyde
1463565366
Боаш конечно знатный нытик, но в отличии от предшественников у него Халк заиграл и какой-то рисунок игры появился, видимо не привык, как и многие другие, что у нас в России тренера это физруки (все кроме Бердыева). У нас тренер наверное, как медийное лицо, а по факту тренер должен участвовать в трансферах в формировании тренерского штаба и т.д. А кроме всего прочего еще и многое у нас решается в кабинетах.
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REDWHITE_
1463566990
ДАЙТЕ БОАШУ ПОРАБОТАТЬ!!!! ОН ЕЩЕ НЕ ДОБИЛ ГАЗПРОЕКТ ДО КОНЦА!!!
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Legioner-05
1463567216
Зениту пришло время менять тренера.
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Garrincha58
1463577437
да при чем здесь ЛЧ или ЧР не выиграли не попали бывает это спорт а вот то что за три года не поставлена командная игра и особенно игра в обороне вот где собака зарыта с упрямством и постоянством он ставил Нету и особенно Юсупова таких как эти двое в нашем чемпионате 100 а может и больше не ужели нельзя было их кем то заменить не понятно зачем Кокорин и Дзюба тем более вместе они оба полное гамно а тут сразу получается гамнищеи опять же Гарай я считаю это самый не удачный трансфер Зенита за последние 10 лет он в самые ответственные моменты то болен то жена рожает то 4-я карточка
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