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Воронин: «Возможно, что Кокорин отправит «Динамо» в ФНЛ»

17 мая 2016, 20:02
8

Бывший игрок «Динамо» Андрей Воронин поделился размышлениями о матче 30-го тура РФПЛ между московским клубом и «Зенитом». Напомним, перед последней игрой чемпионата «Динамо» находится на 14-й строчке в зоне переходных матчей.

– Даже неважно, как будет играть «Зенит». Видно, что футболисты «Динамо» находятся в панике. Давно не побеждают, пропала уверенность, настроения нет. Почитал болельщиков бело-голубых в социальных сетях. Мне, прежде всего, жалко именно их. Люди на протяжении долгих-долгих лет мечтали о чемпионстве, а сейчас реально боятся, как бы динамовцы вообще не вылетели в первую лигу. Такой клуб точно этого не заслуживает. Но, к сожалению, сейчас мы пожинаем последствия того, что происходило в «Динамо» на протяжении трех-четырех лет.

– А как вам такой сюжет. В субботнем матче роковой гол в ворота «Динамо» забивает Кокорин и отправляет команду в ФНЛ?

– Вы знаете, все может быть… Это футбол. Я тоже забивал своим бывшим командам. Кокорин сейчас выступает за другую команду, зарабатывает там деньги, должен приносить пользу «Зениту». Так что все реально. И Юсупов, например, может забить. Просто сейчас от «Динамо» мало что зависит. Нужно смотреть, как «Уфа» сыграет со «Спартаком», а «Мордовия» с «Локомотивом». Дай бог, чтобы бело-голубые каким-то образом победили питерцев и избежали «стыков».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Воронин Андрей
Комментарии (8)
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Samov@r
1463504968
Нашли крайнего,проще всего свалить на Кокорина
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Raider26
1463516060
я думаю они в стыковых ещё сыграют. Спартачи и Локо победят
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КАРАТ
1463516321
Милллер и Ротенберг решат кто выиграет и сколько это стоит. Зениту очки не нужны, а Динамовцам важны.
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NEMETSRUS
1463525781
Верим в динамо все будет хорошо надеемся на лучшее ;-)
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Zeff
1463526589
Да пожалеет он их.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1463542308
У Динамо одна надежда -- это техническое поражение Зениту. Придумают чего-нибудь: нарушение регламента, болельщики и т.д .
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mikosva
1463567909
ставлю на Динамо 3-2
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