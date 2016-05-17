Воронин: «Возможно, что Кокорин отправит «Динамо» в ФНЛ»

Бывший игрок «Динамо» Андрей Воронин поделился размышлениями о матче 30-го тура РФПЛ между московским клубом и «Зенитом». Напомним, перед последней игрой чемпионата «Динамо» находится на 14-й строчке в зоне переходных матчей.

– Даже неважно, как будет играть «Зенит». Видно, что футболисты «Динамо» находятся в панике. Давно не побеждают, пропала уверенность, настроения нет. Почитал болельщиков бело-голубых в социальных сетях. Мне, прежде всего, жалко именно их. Люди на протяжении долгих-долгих лет мечтали о чемпионстве, а сейчас реально боятся, как бы динамовцы вообще не вылетели в первую лигу. Такой клуб точно этого не заслуживает. Но, к сожалению, сейчас мы пожинаем последствия того, что происходило в «Динамо» на протяжении трех-четырех лет.

– А как вам такой сюжет. В субботнем матче роковой гол в ворота «Динамо» забивает Кокорин и отправляет команду в ФНЛ?

– Вы знаете, все может быть… Это футбол. Я тоже забивал своим бывшим командам. Кокорин сейчас выступает за другую команду, зарабатывает там деньги, должен приносить пользу «Зениту». Так что все реально. И Юсупов, например, может забить. Просто сейчас от «Динамо» мало что зависит. Нужно смотреть, как «Уфа» сыграет со «Спартаком», а «Мордовия» с «Локомотивом». Дай бог, чтобы бело-голубые каким-то образом победили питерцев и избежали «стыков».