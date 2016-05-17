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    Семин: «Пятая строчка – реальное место «Спартака»

    Бывший наставник «Локомотива» Юрий Семин поделился своим мнением относительно турнирного положения московского «Спартака».

    «Все справедливо, турнирная таблица отражает соотношение сил в сезоне. Очень тяжелый сезон. Но кто как подготовился к нему, тот так и выступил. Успех «Ростова» обусловлен, конечно, подготовкой команды к сезону. «Спартак» должен занимать место с первого по третье, поэтому не удивил, но на сегодняшний момент, наверное, пятая строчка – это реальное место для клуба», – сказал Семин.

    Источник: Р-Спорт

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    17.05.2016 18:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +107

      nikita08 17 мая 2016, 20:30

      реально 4

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 17 мая 2016, 20:01

      а для Локомотива 6 :(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      baltica 17 мая 2016, 18:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тебя даже с пароотсоса выгнали,петух..

      -10
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      ...
      Рейтинг: +1580

      srg38 > baltica 17 мая 2016, 20:02

      Как таких 3,14дарасов как ты земля носит??

      5
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      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > baltica 17 мая 2016, 21:45

      Петух твой дед, а ты его внук! Защеканец малолетний!

      5
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