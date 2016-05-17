Семин: «Этот сезон для «Зенита» неудачный»

кубок России выход в плей-офф ЛЧ и это не удачный сезон не каждый год ведь чемпионами становиться да и другим порадоваться
Бывший наставник «Локомотива» Юрий Семин выразил мнение, что нынешний сезон сложился для петербургского «Зенита» неудачно.
«Для «Зенита», конечно, это большая неудача. Мне кажется, команда не занимала третье место уже долгое-долгое время. Но стимул есть всегда, каждый матч – стимул. Мы говорим об этом сезоне, и «Зенит» в Лиге чемпионов не прошел команду, которую обязан был проходить – «Бенфику». Так что для «Зенита» этот сезон неудачный, несмотря на то, что он выиграл Кубок России», – сказал Семин.