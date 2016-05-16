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    Спаллетти: «Бердыев – феномен! Он один из лучших тренеров России»

    Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, ныне возглавляющий «Рому», высоко оценил работу наставника «Ростова» Курбана Бердыева.

    – Что я скажу о Бердыеве? Да Бердыев – феномен! Он один из лучших ваших специалистов. И его работа с «Ростовом» это только подтверждает. Знаете, когда я готовил «Зенит» к матчам с его «Рубином», то каждый раз ломал голову над тем, как нам играть против команды Бердыева. Я бы начинающих тренеров толпами отправлял к нему на стажировку! Этот человек потрясающе разбирается к тактике и нюансах игры, а его команды выглядят прекрасно отлаженной машиной, где каждый четко знает и выполняет свои задачи.

    – То есть Бердыев «Спартаку» подошел бы?

    – Бердыев – топ-тренер вашего чемпионата. И он мог бы тренировать любой из ваших топ-клубов.

    – Не преувеличиваете?

    – Слушайте, вы в футболе что-то понимаете?

    – Ну так, местами...

    – Тогда поверьте человеку, который в футболе всю жизнь!

    Источник: «Советский спорт»

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    16.05.2016 18:21
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 16 мая 2016, 19:46

      Бердыев бы и в серии А не затерялся

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      Reets > roman230582 16 мая 2016, 19:52

      В Милан, пусть вспомнят старшие, 80-е года. Стихами прям )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 мая 2016, 19:35

      Где результаты допингпроб?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 16 мая 2016, 19:24

      "Не преувеличиваете?" Действительно - ну так, местами.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      KELT88 16 мая 2016, 19:12

      Бердыев шаман))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 16 мая 2016, 19:10

      У кого нет денег на дорогих футболистов купите БердыеваБердыева...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 мая 2016, 19:03

      он единственный РОССИЙСКИЙ Тренер который выиграл ЧР при том дважды без админ. ресурса а кто еще может это сделать в наше время Слуцкий никогда бы не выиграл если бы не Гинер &К

      2
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      Рейтинг: +37

      007_BOND 16 мая 2016, 18:31

      Золотые слова!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +210

      castromen 16 мая 2016, 18:29

      Спалетти молорик,говорит,что думает!!!Уважуха!

      5
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