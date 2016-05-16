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  • После матча с «Локомотивом» Халк пошел с друзьями в ресторан

После матча с «Локомотивом» Халк пошел с друзьями в ресторан

16 мая 2016, 12:28
20

Нападающий «Зенита» Халк после матча 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» отправился в ресторан. Напомним, что в поединке с «железнодорожниками» петербуржцы сыграли вничью и упустили шансы на золотые медали РФПЛ.

Также в этой встрече бразильский форвард заработал желтую карточку, которая стала для него уже восьмой в этом розыгрыше турнира. Таким образом, игру заключительного тура против «Динамо» футболист пропустит.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Халк
Комментарии (20)
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андрей андреев
1463391203
В этом году отыгрался,имеет право.Спецом восьмую желтую заработал
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Motiv
1463391915
а вилкова почему не позвали? он же бомжей тащил весь матч
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Etiainen
1463392217
отстрелялся) можно и отпраздновать)
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brhr
1463393041
Восьмая карточка - это чтобы потом говорили , вот был бы Халк мы победили бы :)
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allkeeper
1463393088
Пошёл обмывать бронзовую медальку
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кошмарик
1463396492
а что? хотели чтобы он голодал??? тогда игроков Динамо вообще в этом году надо больше не кормить.
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Виталий1
1463396711
Только в российской глубинке слово "ресторан" ассоциируется с пьянкой и плясками. Во всём остальном мире в рестораны ходят исключительно поесть и поговорить. Пить в ресторане (в общественном месте) до достижения даже хотя бы малейшего опьянения считается верхом жлобства.
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Taps
1463401441
Ну и рожи ! Прощай Халк, из Бразилии ты не вернёшься.
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Garrincha58
1463402034
ну и что он же не в бордель пошел хотя и туда можно его личное дело
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iuda
1463403608
Пьёт за победу Зенита в чемпионате
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