После матча с «Локомотивом» Халк пошел с друзьями в ресторан

Нападающий «Зенита» Халк после матча 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» отправился в ресторан. Напомним, что в поединке с «железнодорожниками» петербуржцы сыграли вничью и упустили шансы на золотые медали РФПЛ.

Также в этой встрече бразильский форвард заработал желтую карточку, которая стала для него уже восьмой в этом розыгрыше турнира. Таким образом, игру заключительного тура против «Динамо» футболист пропустит.