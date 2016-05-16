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    Силкин: «Сейчас Смолов играет как зрелый мастер»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов должен стать примером для молодежи.

    – Ради перехода в «Урал» Смолов согласился на трехкратное понижение зарплаты.

    – Правда? Молодец! Не каждый бы решился. Что ж, футбол его отблагодарил. Дай бог, чтоб эта история чему-то научила молодежь. Ребята должны осознать, что не все в мире измеряется деньгами.

    – Готовы назвать Смолова лучшим игроком чемпионата России-2015/16?

    – Да. Пусть кто-то не согласится, но для меня в этом сезоне Федор – номер один. Сейчас играет как зрелый мастер. Я за него очень рад.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.05.2016 08:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 мая 2016, 10:41

      Как зрелый мастер????? Но по крайней мере не как порядочный человек.

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      Рейтинг: +40

      Omanid87 16 мая 2016, 10:27

      Жаль,что в свое время Смолов оказался ненужным Динамо

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