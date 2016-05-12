Селезнев отказывается выступать за «Кубань»

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев не планирует больше выступать за желто-зеленых и хочет разорвать с клубом контракт.

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка предложил украинскому форварду доиграть сезон в нынешней команде, но футболист ответил отказом. Предполагается, что уже сегодня 30-летний игрок может отправиться на Украину.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Селезнев провел девять матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. Ранее появлялась информация, что он нарушал режим в «Кубани», а также был обвинен руководством клуба в сдаче игры с «Мордовией».