Давыдов: «Спартак-2» мог бы выйти в РФПЛ, если бы позволял регламент»

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов, выступавший в этом сезоне за «Млада Болеслав», высоко оценил игру второй команды красно-белых, которая на данный момент занимает четвертое место в Футбольной национальной лиге.

«Спартак-2» замахнулся бы на выход в РФПЛ, если бы позволял регламент! Могу команду сравнить с «Лестером» и «Атлетико» даже. Сильны командой, индивидуально хорошие футболисты, отличный тренер. Которого я, может, в свое время и чуть-чуть не понимал. Но всегда получалось так, что Евгений Александрович оказывался прав. Однажды он меня выпустил по ходу матча, потом обратно заменил. И как же зол я был! Думал — ну почему?! А потом Бушманов мне все объяснил, и я сделал выводы», – отметил российский форвард.