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  • Давыдов: «Спартак-2» мог бы выйти в РФПЛ, если бы позволял регламент»

Давыдов: «Спартак-2» мог бы выйти в РФПЛ, если бы позволял регламент»

12 мая 2016, 12:10
4

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов, выступавший в этом сезоне за «Млада Болеслав», высоко оценил игру второй команды красно-белых, которая на данный момент занимает четвертое место в Футбольной национальной лиге.

«Спартак-2» замахнулся бы на выход в РФПЛ, если бы позволял регламент! Могу команду сравнить с «Лестером» и «Атлетико» даже. Сильны командой, индивидуально хорошие футболисты, отличный тренер. Которого я, может, в свое время и чуть-чуть не понимал. Но всегда получалось так, что Евгений Александрович оказывался прав. Однажды он меня выпустил по ходу матча, потом обратно заменил. И как же зол я был! Думал — ну почему?! А потом Бушманов мне все объяснил, и я сделал выводы», – отметил российский форвард.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. ФНЛ Спартак-2 Лестер Атлетико Спартак Давыдов Денис Бушманов Евгений
Комментарии (4)
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Диктор
1463044605
Полностью согласен-а так как не может вытаскивает аутсайдера Зенит 2,даря ему очки и проигрывает Арсеналу,так чтобы дать тому возможность уже 100 % играть в РПЛ .Очень жаль что недопустимо такое-было бы прикольно посмотреть.
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