Жемалетдинов: «Должны были побеждать «Кубань»

Нападающий «Локомотива» Рифат Жемалетдинов считает, что невезение не позволило его команде одержать победу в матче с «Кубанью».

«Мой дебют в стартовом составе? Это оценивать тренеру. Что касается матча, мы должны были побеждать. Создали много моментов, но не смогли забить. Наверное, это невезение. Играли в атакующий футбол, шли вперед, но не забиваешь ты, забивают тебе. У «Кубани» был единственный момент и пенальти.

Разбор игры? Сказали, что завтра тренировка, там и поговорим», – рассказал Жемалетдинов.

В матче 28-го тура «Локомотив» уступил «Кубани» со счетом 0:1.