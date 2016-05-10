Булыкин: «Состав у «Динамо» хороший, но игроки привыкли просто получать деньги»

Бывший футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал отставку главного тренера команды Андрея Кобелева.

– Вина за результаты команды лежит только на Кобелеве?

– У нас привыкли говорить, что во всем виноваты футболисты, а тренер и руководство не играют в футбол. Но я всегда повторял, что существует цепочка: молодежь, опытные игроки, тренер, спортивный директор, генеральный директор и президент. Если в этой цепочке нет взаимопонимания – клубу тяжело достигать высоких результатов, потому что все должны быть объединены одной целью, двигаться по той стратегии, которую выбрали до начала сезона. А в «Динамо» чувствуется, что не все профессионалы и не до конца понимают ситуацию.

– Может, Кобелев стал жертвой этой стратегии оптимизации и омоложения состава?

– Во-первых, состав у «Динамо» хороший. Во-вторых, в команду купили футболистов, которые нужны были Кобелеву. Я не все эти трансферы рассматриваю как логичные, но если тренер просил, чтобы ему купили этих ребят – то он должен отвечать за нынешние результаты команды.

– Кто-то из новичков разочаровал?

– Можно привести много примеров, почему я считаю трансферную политику неправильной, начиная с того, что купили не совсем тех ребят, и заканчивая тем, что не работает бонусная система в клубе, как во всех европейских командах. Из-за этого у игроков плохая мотивация. Они привыкли просто получать деньги и играть, как получится,– сказал Булыкин.