Защитник «Зенита» Доменико Кришито вошел в расширенный состав сборной Италии, которая примет участие в Евро-2016. Сегодня в офис клуба из Санкт-Петербурга пришло соответствующее оповещение от Федерации футбола Италии (FIGC).

Стоит отметить, что окончательный состав итальянцев будет обнародован 23 мая, а 24-го команда соберется на базе в Коверчано, где начнет подготовку к предстоящему турниру. В ее ходе итальянцы проведут товарищеские матчи с Шотландией (29 мая) и Финляндией (6 июня).

На Евро-2016 Италия будет играть в группе Е. Ее соперниками являются Бельгия, Ирландия и Швеция.