Левандовски может покорить два рекорда в последнем туре Бундеслиги

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски отметился дублем в матче 33-го тура Бундеслиги с «Ингольштадтом» (2:1). Таким образом, польский форвард довел свой лицевой счет до 29 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. Левандовски повторил рекорд нападающего «Шальке-04» Клаас-Яна Хунтелаара в сезоне-2011/12 по количеству голов за один сезоне в Бундеслиге. Побить его Левандовски сможет в последнем туре, где «Бавария» встретится с «Ганновером».

Кроме этого, поляк может побить рекорд результативности среди игроков «Баварии», который сейчас принадлежит нынешнему генеральному директору клуба Карлу-Хайнцу Румменигге. В сезоне-1980/81 он забил 29 мячей.