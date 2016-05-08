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    Титов: «Может быть, звучит смешно, но «Спартак» ставит максимальные задачи»

    Тренер «Спартака» Егор Титов перед поединком 27-го РФПЛ против «Динамо» признался, что красно-белые по-прежнему нацелены на решение максимальных задач.

    «У нас появился очередной шанс попробовать догнать как «Локомотив», так и группу, где находятся «Краснодар» и «Зенит».

    Может быть, это и немножко смешно, но мы максималисты и ставим максимальные, но при этом реальные задачи. «Локомотив» мы догнать можем», – отметил Титов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Матч «Спартак» – «Динамо» начался в 19:30 мск. В данные минуты идет первый тайм. «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2016 19:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 9 мая 2016, 14:55

      даже Титову смешно))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 8 мая 2016, 21:51

      Какие цели за три тура до окончания? Этот сезон просрали, опять ждём следующий...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12

      сивка бурка 8 мая 2016, 20:29

      Расмешил

      1
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