Булыкин: «Динамо» сейчас не воспринимают как серьезного соперника»

Экс-нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал о своих ожиданиях от матча 27-го тура чемпионата России, в котором бело-голубые сыграют со «Спартаком».

«Учитывая, что в обороне «Спартака» и «Динамо» дела плохи, то голы мы точно увидим! Над динамовцами уже нависает угроза попасть в переходные игры, поэтому хотелось бы, чтобы команда порадовала болельщиков победой. Конечно, «Динамо» будет сложно добыть очки в этой встрече. Но команде Андрея Кобелева это удастся за счет того, что сейчас «Динамо» не воспринимают как серьезного соперника. Нужно хорошо настроиться, начать агрессивно и забить первыми, затем постараться увеличить отрыв. Для «Динамо» такой расклад был бы спасением. От первого гола будет зависеть многое», – сказал Булыкин.