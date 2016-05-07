Левандовски, Коста и Мюллер сыграют с первых минут в матче с «Ингольштадтом»

Стал известен стартовый состав «Баварии» на матч 33-го тура Бундеслиги против «Ингольштадта».

В этот раз в «основе» мюнхенцев не оказалось Сердара Таски, арендованного у «Спартака», который два предыдущих поединка начинал с первых минут.

Бавария: Нойер, Киммих, Мартинес, Алаба, Лам, Алонсо, Алькантара, Мюллер, Дуглас Коста, Рибери, Левандовски.

Напомним, что в этом туре «Бавария» может досрочно обеспечить себе чемпионское звание в случае победы. Также ее устроит любой результат в собственной встрече при условии невыигрыша дортмундской «Боруссии» у «Айнтрахта».