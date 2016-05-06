ФНЛ. «Зенит-2» разгромил «Спартак-2» благодаря хет-трику Шейдаева и другие результаты

В матче 35-го тура ФНЛ «Зенит-2» отправил три безответных мяча в ворота «Спартака-2». Все три гола забил Рамиль Шейдаев.

В других встречах тура «Арсенал» обыграл КАМАЗ, «Тосно» одолел «Балтику», «Торпедо» Ар победило «Тюмень».

Чемпионат России. ФНЛ. 35-й тур

Арсенал – КАМАЗ – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Денисов, 45.

Тосно – Балтика – 3:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Кутьин, 11; 1:1 – Сосранов, 16; 2:1 – Ильин, 58; 3:1 – Ильин, 90+2.

Торпедо Ар – Тюмень – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Шакуро, 45; 1:1 – Бугуи, 60; 2:1 – Войдель, 71.

Зенит-2 – Спартак-2 – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Шейдаев, 26; 2:0 – Шейдаев, 39; 3:0 – Шейдаев, 43.

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