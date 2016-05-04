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    Президент «Газовика»: «Через 3-4 года по примеру «Лестера» будем стремиться к борьбе за еврокубки»

    Президент оренбургского «Газовика», досрочно обеспечившего себе участие в Премьер-лиге на следующий сезон, Василий Столыпин рассказал о планах развития клуба.

    «Еще когда мы находились во второй лиге, я сказал, что мы будем играть в Премьер-лиге. Свершилось, теперь шаг за шагом пойдем к вершинам российского футбольного олимпа. Если все будет складываться, то нам надо года 3-4, чтобы построить хорошую команду. Тогда уже будем стремиться к борьбе за еврокубки.

    На следующий сезон у нас очень простая задача – закрепиться в Премьер-лиге. Но у нас есть планы не на один год. С каждым сезоном будем повышать цели. Повышается финансирование, в этом плане нам будет помогать правительство области и администрация города. Есть понимание, и мы планируем работать не один год, я думаю, это долговременная программа. Будем стараться сначала закрепиться в лиге, а потом будем двигаться вперед вместе с правительством.

    У нас есть хороший пример – «Лестер». Хоть он не российский, но надо учиться у всех лучших команд. Мы считаем, что все должно развиваться шаг за шагом. Нам надо подтягивать и другие вопросы – работать над базой, с болельщиками, подготавливать их, много организационных вопросов. Это все огромная работа.

    Конечно, будем покупать новых игроков. Мы перенимаем опыт у других команд. Постараемся учесть ошибки клубов, которые выходили в Премьер-лигу, а потом возвращались в ФНЛ. Основной состав, конечно, останется, потому что ребята заслужили играть в высшей лиге. А так, естественно, будут усиления. Мы этим уже занимаемся», – поделился Столыпин.

    Источник: ТАСС

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    04.05.2016 14:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 4 мая 2016, 19:56

      Не закрепится в РФПЛ на 90%

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 мая 2016, 17:53

      Если финансирование будет из бюджета города и области,это конец. А если ваш газмяс,то прорвётесь,место так на 15-16)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 мая 2016, 17:44

      Пример Лестера на дает покоя всем выскочкам.Ты закрепись сначала в высшей лиге,покажи что нибудь -а потом уже хвастай.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +215

      iuda 4 мая 2016, 16:10

      Не говори "Гоп" - пока не перепрыгнул!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Vasyaka85 4 мая 2016, 15:59

      Через 3-4 года во 2 лиге зона урал будете

      2
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