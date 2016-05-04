Непомнящий: «Надеюсь, что Оланаре действительно 21 год»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал игру нигерийского форварда ЦСКА Аарона Оланаре, который арендован у китайского «Гуанчжоу Фули».

– Нужно ли ЦСКА выкупать Оланаре?

– Думаю, да. Прекрасный форвард. Важно, что прибавляет на глазах. Сколько ему? 21?

– Через месяц стукнет 22.

– Надеюсь, это соответствует реальному возрасту.

– А у вас сомнения?

– Когда речь о футболистах с Черного континента, может быть что угодно… У Оланаре великолепная скорость, левая нога. Не игрок касания, зато нахальный, не боится брать игру на себя. Жалко, травму получил.

– Напрасно после гола сделал кульбит?

– Кульбит ни при чем. Оланаре аккуратно приземлился на две ноги. А вот потом движение колена чуть в сторону – и сразу заметно, что есть проблемы.