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Непомнящий: «Надеюсь, что Оланаре действительно 21 год»

4 мая 2016, 09:24
9

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал игру нигерийского форварда ЦСКА Аарона Оланаре, который арендован у китайского «Гуанчжоу Фули».

– Нужно ли ЦСКА выкупать Оланаре?

– Думаю, да. Прекрасный форвард. Важно, что прибавляет на глазах. Сколько ему? 21?

– Через месяц стукнет 22.

– Надеюсь, это соответствует реальному возрасту.

– А у вас сомнения?

– Когда речь о футболистах с Черного континента, может быть что угодно… У Оланаре великолепная скорость, левая нога. Не игрок касания, зато нахальный, не боится брать игру на себя. Жалко, травму получил.

– Напрасно после гола сделал кульбит?

– Кульбит ни при чем. Оланаре аккуратно приземлился на две ноги. А вот потом движение колена чуть в сторону – и сразу заметно, что есть проблемы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оланаре Аарон Непомнящий Валерий
Комментарии (9)
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андрей андреев
1462344418
Так купишь игрока,и платить пенсию)))
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nemolod
1462346135
У обыкновенного неспортивного человека травма связок - это риск рецидива на всю жизнь,а у футболиста это очень серьезно! Даже переломы костей вылечиваются гораздо быстрее и не дают таких осложнений! Так что покупать такого игрока это равносильно тому как купили когда-то чилийского футболиста! (фамилию забыл)
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Витус Беринг
1462347610
Здоровья ему.
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Наварх
1462348069
Надеетесь Валерий? Как же будет все плохо, если ему не 21 год, засуха придёт в Россию и начнется конец света, а сам Валерий расстроится и начнёт выпивать... Какая разница, 21 или 25. играет и хорошо, вам не узнать правды. На ровном месте воду мутите. Здоровья Оланаре.
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Vasilij91
1462350158
Думбия вон под 40, да еще вернется в ЦСКА на сезон, вот увидем после продажи Мусы
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