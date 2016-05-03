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    Калачев: «Лестер»? Чтобы «Ростову» стать чемпионом, должно произойти что-то фантастическое»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился мнением о сравнениях донской команды с «Лестером». По мнению футболиста, в отличие от английского клуба ростовчанам не удастся завоевать национальное чемпионство.

    «Ростов» сравнивают с «Лестером»? Не знаю, кто так делает и зачем. Немножко сравнивали, скоро перестанут. Мы уже не на первом месте, и отрыва у нас нет. Чтобы нам стать чемпионами, должно произойти что-то фантастическое, ведь сейчас не все зависит только от нас. У нас впереди непростые игры, борьба еще впереди. В РФПЛ все первые пять команд претендуют на золото, будет очень тяжело. У «Лестера» была другая ситуация – он захватил лидерство и удержал его с отрывом», – сказал Калачев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.05.2016 22:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 4 мая 2016, 16:19

      Конечно нечто фантастическое должно произойти, например, "кабинетное решение"! А оно явно не в пользу Ростова будет!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 4 мая 2016, 09:15

      Ну нельзя так играть как с Анжи и Мордвой. Думаю 3-4 место будет достаточно. Все таки подбор игроков не очень.Если Бекиевич не уйдёт,то в следующем году можно и 1.А если уйдет- то пипец

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 4 мая 2016, 09:08

      Тяжко будет. Но посмотрим.

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 4 мая 2016, 07:16

      Мутко дал обещание Гинеру, что ЦСКА будет чемпионом, в обмен назначением Слуцкого тренером сборной.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 мая 2016, 05:35

      Осторожничает в высказываниях Калачев, и это правильно

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      Рейтинг: +12

      вулвер 3 мая 2016, 22:44

      все за ростов,но что-то никто не говорит про краснодар,котрорый там на 2 очка от ростова отстаёт и по игре наверное лучший в рфпл!быки пусть станут чемпионами а ростов вторым

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      Рейтинг: +362

      sargassov > вулвер 4 мая 2016, 01:29

      И у тех, и у других есть препятствие ввиде ЦСКА

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > вулвер 4 мая 2016, 09:08

      Только быкам играть с ЦСКА, а полуфинальная игра в кубке не обрадовала.

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