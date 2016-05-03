Гвардиола: «Я выиграл много трофеев, поэтому меня критикуют»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Напомним, встреча состоится сегодня в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Я выиграл много трофеев, поэтому меня критикуют. Это нормально. Во вторник мы должны быть готовы к любому развитию событий, однако мы не планируем изменять нашу философию.

Отсутствие Мюллера в стартовом составе - не единственная причина поражения первого матча. «Баварии» необходимо улучшить свою игру, чтобы выйти в финал», – сказал Гвардиола.