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  • Гвардиола: «Я выиграл много трофеев, поэтому меня критикуют»

Гвардиола: «Я выиграл много трофеев, поэтому меня критикуют»

3 мая 2016, 13:55
2

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Атлетико». Напомним, встреча состоится сегодня в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Я выиграл много трофеев, поэтому меня критикуют. Это нормально. Во вторник мы должны быть готовы к любому развитию событий, однако мы не планируем изменять нашу философию.

Отсутствие Мюллера в стартовом составе - не единственная причина поражения первого матча. «Баварии» необходимо улучшить свою игру, чтобы выйти в финал», – сказал Гвардиола.

Источник: Marca
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Бавария Атлетико Мюллер Томас Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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iron_Savior
1462273308
Бавария бундеслигу и кг и без тебя бы спокойно бы выиграла...уже третий год подряд сливает испашкам, многотрофейный
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VReDNiY
1462279598
Говна кусок а не тренер. Всю команду развалил тряпка лысая. Шалава Каталонская. Физрук галимый.
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