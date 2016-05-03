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    Ясности по финансированию «Газовика» в РФПЛ пока нет

    Генеральный директор «Газовика» Игорь Дегтярев дал понять, что в оренбургском клубе еще не решены вопросы финансирования и домашнего стадиона. Напомним, что в следующем сезоне команда будет выступать в российской Премьер-лиге.

    «Пока данный вопрос в стадии решения. Стадион сейчас строится. Достроена вторая трибуна. Планируем завершить все до начала чемпионата, но получится ли, не знаем. Ясность по данным вопросам может наступить по окончании сезона», – сказал Дегтярев.

    Стоит отметить, что на данный момент вместимость стадиона «Газовика» составляет 4,8 тысячи зрителей. После завершения строительных работа арена будет вмещать более 10 тысяч болельщиков.

    Источник: Р-Спорт

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    03.05.2016 13:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 4 мая 2016, 01:01

      Надеюсь будут дома играть!!!Обидно когда команда РФПЛ играет в другом городе домашние матчи((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 3 мая 2016, 21:35

      маловат стадиончик то...
      ну главное как играть будут

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 3 мая 2016, 18:16

      Газпром приютит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      msbleff 3 мая 2016, 14:42

      новый выезд,всегда праздник. Все-таки хотелось бы побывать в Оренбурге

      1
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 3 мая 2016, 13:56

      Ждем в следующем сезоне первое в истории РФПЛ «Газовое дерби». :)

      2
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