Веркаутерен: «Остался удивлен тем, что увидел в Грозном»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен после победы над «Тереком» в матче 26-го тура чемпионата России выразил свое восхищение инфраструктурой Грозного.

«Очень хотел увидеть Грозный, поскольку это один из городов России, который я не видел ранее. Не знал, что меня ожидает. И скажу честно, удивлен с хорошей стороны. Аэропорт, дороги, стадион – это реальный футбол. Здесь есть все для того, чтобы играть в хороший футбол.

Конечно, у нас было мало времени для того, чтобы хорошо посмотреть город. Но воспоминания останутся хорошие как со спортивной, так и с жизненной стороны», – отметил бельгийский специалист.