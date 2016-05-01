Молло: «Интерес «Спартака» и «Локомотива»? Рассмотрю все варианты»

Полузащитник «Сент-Этьена» Йоан Молло, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», заявил, что по окончании нынешнего сезона рассмотрит варианты с продолжением карьеры в одном из российских клубов.

– Вы арендованы у «Сент-Этьена» до конца сезона. Уже знаете, где продолжите карьеру? Ходят слухи об интересе к вам со стороны «Спартака» и «Локомотива».

– Этот вопрос неактуален. На сегодняшний день я игрок «Крыльев», и, учитывая, что задача о сохранении места в премьер-лиге еще отнюдь не решена, не время заниматься моей персоной. Когда сезон закончится, все обсудим. Пока же это неуместно.

– Вы хотели бы остаться в России или вернуться во Францию?

– Не могу загадывать. Живу в настоящем времени и сосредоточен на выполнении клубной задачи. Когда мы ее решим, буду думать, чего мне хочется, а чего нет.

– Значит, вы все-таки были бы не прочь остаться?

– Конечно, нет. Рассмотрю все варианты.