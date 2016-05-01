Слуцкий: «Сейчас у «Мордовии» есть финансирование – отсюда и результат»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий попытался объяснить поражение «Ростова» в матче с «Мордовией», которое позволило «армейцам» возглавить турнирную таблицу.

– Узнали результат матча «Мордовия» – «Ростов» в самолете?

– Я включил интернет за минуты 3 – 4 до посадки.

– Счет уже был 2:1 в пользу «Мордовии»?

– Нет, в первый раз счет был 1:1.

– Какие ощущения? С учетом того, что вы обыгрывали «Мордовию» с разгромным счетом 7:1, когда у команды не было финансирования и тренера.

– Сейчас у «Мордовии» есть финансирование – отсюда и результат.

– Игроки саранского клуба не тренировались всю неделю...

– Значит, иногда такая методика помогает (улыбается).

– ЦСКА планировал провести тренировку в Казани. Нарушило планы то, что пришлось отменить занятие?

– Нет. Нам позавчера прислали письмо, что мы не сможем тренироваться на основной арене. Мы быстро скорректировали планы, позанимались в Москве и вылетели немного позже.

– Качество поля не смущает? Судя по отзывам, оно не в лучшем состоянии.

– Смущает, естественно. Но обе команды в одинаковых условиях.